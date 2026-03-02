Πού μπορεί να λείψει ο «καρτάκιας» της Ομόνοιας

Στο 25’ της αναμέτρησης στο ΓΣΠ, ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα, ο Μάριτς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μπήκε στο ποινολόγιο του διαιτητή Damian Robert Sylwestrzak.

Ο 27χρονος παίκτης των πρασίνων συμπλήρωσε έτσι απαγορευμένο αριθμό καρτών και θα πρέπει να χάσει ένα από τα επόμενα παιχνίδια, είτε με Ομόνοια Αραδίππου, είτε με Ολυμπιακό.

Σημειώνεται ότι ο Μάριτς είναι ο ποδοσφαιριστής που είδε περισσότερες φορές φέτος την κίτρινη κάρτα, φθάνοντας συνολικά στις 11 στην τρέχουσα περίοδο.

Πέραν από τις έξι στο πρωτάθλημα, είχε άλλες τρεις στη League του Phase Conference League, μία στα προκριματικά της ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι άλλη μία σε παιχνίδι του κυπέλλου.