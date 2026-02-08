LIVE στις 18:00 το Απόλλων - Ολυμπιακός (εντεκάδες)
Ξεκινά στις 18:00 το παιχνίδι ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα»:
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βεϊσμπέκ, Μάρκοβιτς, Τόμας, Μάρκες.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζέπαρ, Φελίπε, Βιεϊρίνια, Ταβάρες, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Γκόμες, Χαραλάμπους, Ομορόβα, Μπαρμπόσα.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Kοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης