Όλα στο... κόκκινο!

Δεν είναι και το πιο σύνηθες, αλλά ενίοτε συμβαίνει! Αναφερόμαστε στη σημερινή αγωνιστική δράση της Cyprus League by Stoiximan, όπου η 19η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τρία ντέρμπι υψίστης σημασίας, εκ των οποίων τα δύο αφορούν ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες τέσσερις θέσεις. Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι και στα τρία ντέρμπι τίθενται αντιμέτωπες ομάδες που κυριολεκτικά καίγονται για τη νίκη, η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους.

Πρώτο στο πρόγραμμα το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Ανόρθωσης και της ΑΕΛ που θα διεξαχθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (16:00), με την «Κυρία» να επιδιώκει την πρώτη νίκη σε ντέρμπι για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Από την πλευρά τους οι γαλαζοκίτρινοι, μετά την τεράστια πρόκριση στους «8» του κυπέλλου, θέλουν να δραπετεύσουν με νίκη από τη Λάρνακα, ώστε να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για είσοδο στην εξάδα με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Τη σκυτάλη παίρνουν στις 19:00 δύο τεράστια ντέρμπι που αφορούν ομάδες που επιδιώκουν να σηκώσουν την κούπα του πρωταθλητή.

Η Πάφος FC φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης», σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για αμφότερες τις ομάδες, οι οποίες, μαζί με τον Άρη, βρίσκονται στο δεύτερο σκαλοπάτι με 37 βαθμούς, έναντι 42 της Ομόνοιας που προπορεύεται στη βαθμολογία. Οι περσινοί πρωταθλητές που υπέστησαν απροσδόκητη ήττα την περασμένη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από την κορυφή και θα ζητήσουν επιτακτικά τη νίκη. Οι ίδιοι γνωρίζουν πως μπορεί να υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος στο πρωτάθλημα, αλλά κάθε απώλεια μπορεί να στοιχίσει στο τέλος. Ακόμη και αν η Πάφος FC δεν καταφέρει να ανακτήσει την πρωτιά με το τέλος της κανονικής διάρκειας (σ.σ. έχει και παιχνίδι στο χέρι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ) στις τάξεις της ομάδας γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να βρίσκονται πολύ κοντά στην κορυφή για να έχουν καλές πιθανότητες ανατροπής στη β’ φάση. Με οδηγό τη νίκη επί της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο, σήμερα οι κυανόλευκοι έχουν τη δυνατότητα, συν τοις άλλοις, να… αφήσουν πίσω στη βαθμολογία την αντίπαλό τους.

Την ίδια ευκαιρία έχει και η ΑΕΚ: Αν φύγει με νίκη από την Πάφο, όχι μόνο θα διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά θα βρεθεί τρεις βαθμούς μπροστά από τη σημερινή της αντίπαλο. Επιπλέον, όπως η Πάφος FC, έτσι και η ΑΕΚ, θα εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα του έτερου ντέρμπι που διεξάγεται την ίδια ώρα, όποιο και να είναι αυτό.

Αναφερόμαστε στο παιχνίδι μεταξύ του Άρη και της Ομόνοιας στο «Αλφαμέγα», ένα ντέρμπι λεπτών ισορροπιών. Με τις δύο ομάδες να τους χωρίζουν πέντε βαθμοί, είναι σαφές πόσο κρίσιμο είναι το ματς. Ο Άρης, που παραμένει αήττητος στο «Αλφαμέγα» για το πρωτάθλημα, μετρώντας εννέα επιτυχίες και μία ισοπαλία, σε περίπτωση νίκης θα ψαλιδίσει σε δύο τους βαθμούς της διαφοράς από την κορυφή και την Ομόνοια. Αντιθέτως, αν ηττηθεί, θα βλέπει την πρώτη θέση από το -8, θέτοντας εν αμφιβόλω τις δυνατότητες των πρασίνων της Λεμεσού να διεκδικήσουν τον τίτλο.

Αυτή τη διαφορά θέλουν να δουν στην Ομόνοια με την ολοκλήρωση του ντέρμπι! Η ομάδα του Μπεργκ θα επιχειρήσει την 5η σερί νίκη και δεύτερη συνεχόμενη σε ντέρμπι, γνωρίζοντας ότι, εκτός από το +8 που θα εξασφαλίσει αν επικρατήσει του Άρη, θα ωφεληθεί και από το αποτέλεσμα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Εν κατακλείδι, τα σημερινά ντέρμπι είναι κομβικά για τη συνέχεια του μαραθωνίου. Αφενός, τα αποτελέσματά τους θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση ορισμένων ομάδων, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για τον τελικό στόχο. Αφετέρου, ένας συνδυασμός σκορ είναι πιθανό να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος ή ποιοι αποκτούν τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τίτλου. Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα μπορούν να προκαλέσουν… βαθμολογική περιπλοκή, καθιστώντας την έκβαση του τίτλου πιο αμφίρροπη από ποτέ.