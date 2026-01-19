Σατσιάς: «Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο με υπομονή» - Τι είπε ο Μαρκόφσκι

Ικανοποιημένος ο Μαρίνος Σατσιάς τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εμφάνιση, σημείωσε στις δηλώσεις του: «Aπό το πρώτο λεπτό μπήκαμε αποφασιστικά. Παίξαμε καλό πδοόσφαιρ με υπομονή. Τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων. Δεν αγχωθήκαμε όταν δεκτήμαμε γκολ, παίζαμε και με παίκτη παραπάνω και είχαμε ευκαιρίες. Συγχαρητήρια σε όλους, τον κόσμο που μας στηρίζει και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Παραλίμνι».

O προπονητής της Ένωσης, Μπόγιαν Μαρκόφσκι, φανερά απογοητευμένος, είπε: «Δύσκολο βράδυ με βαριά ήττα. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μας πιέσει αρκετά». Και πρόσθεσε: «Ήρθε η κόκκινη κάρτα και έγινε δύσκολο για εμάς. Όπως ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ξεκινήσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεχθήκαμε το γκολ στο πρώτο λεπτό. Πετύχαμε την ισοφάριση αλλά η Ομόνοια Αραδίππου ήταν ανώτερη και μόλις μπήκε το δεύτερο γκολ χάσαμε τη συγκέντρωση. Πρέπει να αλλάξουμε πράγματα και να δουλεύουμε σκληρά».