ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σατσιάς: «Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο με υπομονή» - Τι είπε ο Μαρκόφσκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σατσιάς: «Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο με υπομονή» - Τι είπε ο Μαρκόφσκι

Οι δηλώσεις των δύο προπονητών από την αναμέτρηση Ομόνοιας Αραδίππου - Ένωσης.

Ικανοποιημένος ο Μαρίνος Σατσιάς τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εμφάνιση, σημείωσε στις δηλώσεις του: «Aπό το πρώτο λεπτό μπήκαμε αποφασιστικά. Παίξαμε καλό πδοόσφαιρ με υπομονή. Τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων. Δεν αγχωθήκαμε όταν δεκτήμαμε γκολ, παίζαμε και με παίκτη παραπάνω και είχαμε ευκαιρίες. Συγχαρητήρια σε όλους, τον κόσμο που μας στηρίζει και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Παραλίμνι».

O προπονητής της Ένωσης, Μπόγιαν Μαρκόφσκι, φανερά απογοητευμένος, είπε: «Δύσκολο βράδυ με βαριά ήττα. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μας πιέσει αρκετά». Και πρόσθεσε: «Ήρθε η κόκκινη κάρτα και έγινε δύσκολο για εμάς. Όπως ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ξεκινήσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεχθήκαμε το γκολ στο πρώτο λεπτό. Πετύχαμε την ισοφάριση αλλά η Ομόνοια Αραδίππου ήταν ανώτερη και μόλις μπήκε το δεύτερο γκολ χάσαμε τη συγκέντρωση. Πρέπει να αλλάξουμε πράγματα και να δουλεύουμε σκληρά».

 

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει δανεικός στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έστειλε μήνυμα στους ΑΕΛίστες ο Μαρτίνς - Η ανάρτησή του

ΑΕΛ

|

Category image

Στη χειρότερη στιγμή, όμως οφείλει να σηκώσει κεφάλι...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σαρωτικός ο Ατρόμητος, 3-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι του κάτω διαζώματος και το κρίσιμο ματς της 19ης στροφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλαξε χέρια η Καρμιώτισσα και ευχαριστίες στην οικογένεια Δημοσθένους

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Σατσιάς: «Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο με υπομονή» - Τι είπε ο Μαρκόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλο το... ζουμί στο β΄ μέρος στη μάχη του «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Θύμωσε» στο β΄ μέρος και έριξε τεσσάρα η Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτη και αήττητη στα ημιτελικά η Εθνική Ελλάδας στο πόλο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Ρόμα σκέφτεται πρόωρη διακοπή του δανεισμού του Τσιμίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η μοναδική κατηγορία που δεν έχει την πρωτιά η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν έχει... φρένο ο Λεβαδειακός με τον Κωστή να ανοίγει τον δρόμο

Ελλάδα

|

Category image

Μία ελεύθερη πτώση που δεν έχει σταματημό στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στο οπλοστάσιο της Σίτι έως το 2031 ο Γκουεχί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη