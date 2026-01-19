ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι του κάτω διαζώματος και το κρίσιμο ματς της 19ης στροφής

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία με το πέρας της 18ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Με νίκη της Ομόνοιας Αραδίπππου ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική, από την οποία απουσίαζε το στοιχείο της ισοπαλίας στα εφτά ματς.

Τα «περιστέρια» μαζί με τον Ολυμπιακό ήταν οι κερδισμένες στο κάτω διάζωμα αφού κέρδισαν θέση, καθώς προσπέρασαν τον Ακρίτα. Σαφώς και η μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού, όσο πάει και φουντώνει, με έξι ομάδες να είναι σε απόσταση έξι βαθμών.

Την προσεχή αγωνιστική, θα γίνει μάλιστα και ένα ματς που μοιάζει «τελικός», με την Ε.Ν. Ύψωνα να κοντράρεται με τον Εθνικό.

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας - Άρης 0-3

(8΄, 26΄ Κακουλλής, 83΄ Εφαγκέ)

Ακρίτας - ΑΕΛ 0-2

(20΄, 41΄ Σαβό)

Ολυμπιακός - Πάφος FC 2-0

(72΄ Χαραλάμπους, 79΄ Φελίπε)

Ομόνοια - Ανόρθωση 2-0

(39΄ Μάε, 80΄ Τάνκοβιτς)

ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα 2-1

13' πέν. Μιλίτσεβιτς, 69' Καμπρέρα / 90+1' Μπα)

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-1

(10' πέν. Τομάς, 45' πέν. Ροντρίγκεζ / 50' Λαΐφης)

Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΠ 4-1

(49΄ πέν. Ζορζίνιο, 68΄ Ποντικός, 70΄ Τελάντερ, 87΄ Αντωνίου / 56΄ Έλλα)

 

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αραδίππου

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου

16:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός Άχνας

17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ολυμπιακός

19:00 Απόλλων - Ακρίτας

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

16:00 Ανόρθωση - ΑΕΛ

19:00 Άρης - Ομόνοια

19:00 Πάφος FC - ΑΕΚ

