Ηλιάδης: «Κόσμημα ο Γιόβετιτς για το κυπριακό ποδόσφαιρο»

Δημοσιευτηκε:

Ηλιάδης: «Κόσμημα ο Γιόβετιτς για το κυπριακό ποδόσφαιρο»

Η ατάκα του στην εκπομπή Overlap

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Overlap, που προβάλλεται αποκλειστικά από τα αθλητικά κανάλια Cablenet Sports, ο Βάσσος Ηλιάδης, με αφορμή το παιχνίδι της Ομόνοιας με την ΑΕΛ, στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Στέφαν Γιόβετιτς στο κυπριακό πρωτάθλημα και στη σημασία που έχει για το επίπεδο του ποδοσφαίρου στη χώρα μας.

«Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Για μένα προσωπικά, ο Γιόβετιτς είναι ποδοσφαιριστής-κόσμημα για τα κυπριακά γήπεδα. Η ποιότητα που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι τεράστια, έστω κι αν είναι 36 χρονών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 15:00:

 

 

Διαβαστε ακομη