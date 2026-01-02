Tραυματισμένος σοβαρά 19χρονος ποδοσφαιριστής στην πυρκαγιά του Γκραν Μοντανά

Στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντάνα για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε ο Ταχίρις Ντος Σάντος της Μετς, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τραυματίες στην πυρκαγιά που έσπασε στο μπαρ «Le Constellation».

Ο 19χρονος άσος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στη Γερμανία, όπου παραμένει νοσηλευόμενος και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, βασικός στόχος είναι η σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασής του, ώστε σε επόμενο στάδιο να καταστεί εφικτή η μεταφορά του στο νοσοκομείο «Mercy», κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η FC Metz ανακοινώνει με βαθιά οδύνη ότι ο Ταχίρις Ντος Σάντος, ποδοσφαιριστής–ασκούμενος του συλλόγου με καταγωγή από το Mont-Saint-Martin, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κράν-Μοντάνα (Ελβετία) τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς. Βαριά εγκαυματισμένος, ο 19χρονος νεαρός παίκτης των «Γκρενά» μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου νοσηλεύεται και λαμβάνει θεραπεία.

Βαθιά συγκλονισμένοι από αυτή την είδηση, οι διοικούντες, οι παίκτες, οι προπονητές και οι εργαζόμενοι του συλλόγου βρίσκονται σε σοκ και ενώνουν τις σκέψεις τους για να τις απευθύνουν στον Ταχίρις, αυτές τις ώρες που δίνει μάχη με τον πόνο.

Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να εκφράσει την πλήρη στήριξή του στην οικογένειά του και εργάζεται, σε συνεργασία με τις ιατρικές αρχές, για να καταστεί δυνατή η μεταφορά του Ταχίρις στο Νοσοκομείο Mercy, κοντά στο σπίτι του.

Νεότερη ενημέρωση για τον Ταχίρις θα δοθεί σε περίπτωση σημαντικής εξέλιξης της κατάστασης της υγείας του. Μέχρι τότε, η FC Metz ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή του Tahirys και της οικογένειάς του».

