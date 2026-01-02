«Απέρριψε τρεις προτάσεις λόγω Γκρέμιο ο Τετέ»

Νέες λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση του Μετέους Τετέ και την πιθανότητα αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκρέμιο.

Καθώς ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «gzhdigital», αναφέρει ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ απέρριψε τις διερευνητικές κρούσεις της Μπενφίκα, της Βιγιαρεάλ καθώς και της Ατλέτικο Μινέιρο, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητά του την επιστροφή στην πατρίδα του και στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Το αν, βέβαια, αλλά και… πότε ο Τετέ θα φύγει από το «τριφύλλι», είναι κάτι που, την δεδομένη χρονική στιγμή, μόνο δεδομένο δεν μπορεί να θεωρείται.

Καθώς ούτε επίσημη πρόταση έχει φτάσει στον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του 25χρονου άσου, ενώ είναι συγκεκριμένα και τα δεδομένα γύρω από μια πιθανή μεταγραφή του.

sportfm.gr