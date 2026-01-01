Οι κορυφαίες ομάδες της χρονιάς, σύμφωνα με την ψήφο των μελών της ΕΑΚ

Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) ανακοίνωσε επίσης τις κορυφαίες ομάδες, ανδρών και γυναικών, όπως αναδείχθηκαν από την ψηφοφορία των μελών της. Η τελική σειρά θα ανακοινωθεί στις 15 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της 53ης Γιορτής των Αρίστων.

Στην ομάδα των ανδρών είναι δυο ομάδες από το ποδόσφαιρο, η Πάφος FC και η ΑΕΚ, οι οποίες κατέκτησαν πρωτάθλημα και κύπελλο αντίστοιχα την περασμένη σεζόν, ενώ οι κιτρινοπράσινοι πήραν και το Σούπερ Καπ. Οι δυο τους κατέγραψαν κι ευρωπαϊκές επιτυχίες, με την πορεία τους στην Ευρώπη να συνεχίζεται. Θυμίζουμε ότι η AEK προκρίθηκε ήδη στους «16» του Conference League, ενώ η Πάφος FC διεκδικεί την προώθησή της, από τη φάση της League Phase του Champions League, στην παρθενική συμμετοχή της στη διοργάνωση, δίνοντας συνέχεια στην περσινή περίοδο (2024-25), οπότε είχε φθάσει μέχρι τους «16» του Conference League. Στην τριάδα βρίσκεται και ο πρωταθλητής για πέμπτη φορά στην πετόσφαιρα, Παφιακός, ο οποίος στέφθηκε ισάριθμη φορά και κυπελλούχος, ενώ πανηγύρισε και το έκτο σούπερ καπ της ιστορίας του. Στην Ευρώπη, για τη σεζόν 2024/25 έφθασε στη «φάση των 12» του CEV Cup (2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση) κι έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που έφτασε σε εκείνο τον γύρο και στην τρέχουσα περίοδο συμμετέχει στο CEV Challenge Cup (3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση).

Στην κατηγορία ομάδων γυναικών τις περισσότερες ψήφους πήραν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η εθνική ομάδα σκιτ (σκοποβολή) και η Ολυμπιάδα Νεάπολης (βόλεϊ). Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έφθασε για πρώτη φορά στην ιστορία τόσο κοντά στην άνοδο στη β’ κατηγορία του UEFA Nations League, όμως ηττήθηκε στο δεύτερο ματς των πλέι οφ από την Αλβανία. Η εθνική ομάδα σκιτ, την οποία αποτελούσαν οι Κωνσταντίνα Νικολάου, Αναστασία Ελευθερίου και Παναγιώτα Ανδρέου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, σε σύνολο 12 ομάδων, στο Ομαδικό Σκιτ Γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής τον Οκτώβριο στην Αθήνα. Η Ολυμπιάδα Νεάπολης στέφθηκε πρωταθλήτρια για τρίτη συνεχόμενη φορά και τέταρτη στην ιστορία της, έκανε το νταμπλ για τρίτη σερί σεζόν και εξακολουθεί να παίζει στην Ευρώπη, καθώς εξασφάλισε πρόκριση για τους «16», με τους αγώνες να είναι προγραμματισμένοι για τον Ιανουάριο του 2026.

