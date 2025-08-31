Είδε τρία γκολ της να ακυρώνονται, αλλά νίκησε με ανατροπή τη Μαγιόρκα για το 3/3 η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε τη Μαγιόρκα να «παγώνει» το «Μπερναμπέου» ανοίγοντας το σκορ στο 18' και τρία γκολ της να ακυρώνονται, όμως τελικά έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 2-1 για το 3/3 της!

Αγχώθηκε κόντρα στη Μαγιόρκα, αλλά πήρε τη νίκη 2-1 με ανατροπή και έκανε το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης

Παρότι είδε τη Μαγιόρκα να «παγώνει» το «Μπερναμπέου», ανοίγοντας το σκορ στο 18', ενώ είχε και τρία ακυρωθέντα γκολ στην πορεία του ματς, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase  έκανε την ανατροπή και πήρε το τρίποντο, διευρύνοντας το σερί της στο ξεκίνημα της φετινής La Liga. 

Η Ρεάλ προηγήθηκε με γκολ στο 7ο κιόλας λεπτό με τον Εμπαπέ, όμως ο Γάλλος είχε ξεκινήσει τη φάση όντας σε οριακότατη θέση οφσάιντ, με τους VAR να επεμβαίνουν και να ακυρώνουν το τέρμα. 

Τελικά, ήταν οι φιλοξενούμενοι εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 18', με... δράστη τον Μούριτσι, πριν η Ρεάλ απαντήσει με δύο γκολ μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, από Γκιουλέρ (37')και Βινίσιους (38'). 

Στο 45'+1' ο Εμπαπέ είδε ένα ακόμα γκολ του να ακυρώνεται, και εκείνο για οφσάιντ, ενώ στο 55' ο Γκιουλέρ πανηγύρισε το 3-1, με τους VAR να βλέπουν χέρι στο ξεκίνημα της φάσης, ακυρώνοντας γκολ για τρίτη φορά. Στο 65' η Μαγιόρκα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Καρέρας να διώχνει πάνω στην γραμμή την προσπάθεια του Σάμου και με τη Ρεάλ να πανηγυρίζει τη νίκη για το 3/3 της. 

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής: 

Παρασκευή 29/8 
Έλτσε-Λεβάντε 2-0 
(46' Ράφα Μιρ, 51' Μεντόσα) 
Βαλένθια-Χετάφε 3-0 
(30' Ντιακαμπί, 54' Ντανζούμα, 90+7' Ούγκο Ντούρο) 

Σάββατο 30/8 
Aλαβές-Ατλέτικο 1-1 
(14' Βιθέντε - 7' Σιμεόνε) 
Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 
(40' Ντεντόκερ) 
Tζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 
(30' Γκονζάλες, 55' Ρομέρο) 
Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 2-1 
(37' Γκιουλέρ, 38' Βινισιους - 18' Μούριτσι) 

Κυριακή 31/8 
Θέλτα-Βιγιαρεάλ (18:00) 
Μπέτις-Μπιλμπάο (20:00) 
Εσπανιόλ-Οσασούνα (20:30) 
Ράγιο Βαγιεκάνο-Μπαρτσελόνα (22:30) 



