Η Ένωση κέρδισε (φιλικά) με ανατροπή τον ΑΠΟΕΛ

Με ανατροπή η Ένωση αναδείχθηκε νικήτρια με 2-1 κόντρα στον ΑΠΟΕΛ στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Τάσος Μάρκου».

Το σκορ άνοιξε ο Ντράζιτς για λογαριασμό των γαλαζοκτρίνων στο 12’ με προβολή, έπειτα από σέντρα του Πουρσαϊτίδη, για να ισοφαρίσει τον αγώνα στο 27’ o Moυσιελάνι και στο 87’ να πετύχει το νικητήριο τέρμα ο Κούρεζ.

Για την ιστορία, ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, επέλεξε στο αρχικό σχήμα τους Μπέλετς, Μιρ, Ντράζιτς, Πουρσαϊτίδη, Ρόσα, Λυσάνδρου, Μέουρερ, Γιαννακού, Γεωργίου, Βρόντη και Κούτσακος, ενώ ο προπονητής της Ένωσης, Νταμίρ Κάναντι, τους Παναγιώτου, Ιωάννου, Οκέκε, Σάκιτς, Ρισβάνης, Λόχαν, Σίλβα, Κράινζ, Μουσελιάνι, Λάτσα και Μπαλουά.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΠΟΕΛ μετράει αντίστροφα για την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, καθώς παίζει την Κυριακή, 24 Αυγούστου, Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ, ενώ η πρεμιέρα της Ένωσης πήρε παράταση καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Πάφο FC, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των πρωταθλητών.