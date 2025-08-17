Φαβορί, ερωτηματικά και προκλήσεις

Προ των πυλών είναι η έναρξη του 87ου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Οι 14 ομάδες της Cyprus League by Stoiximan βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για την επίσημη σέντρα, καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο (23-24/08) είναι προγραμματισμένη η έναρξη του νέου μαραθωνίου.

Με δεδομένο ότι τα τελευταία πέντε χρόνια τον τίτλο πανηγύρισε διαφορετική ομάδα (Ομόνοια, Απόλλων, Άρης, ΑΠΟΕΛ, Πάφος FC), το ερώτημα που εγείρεται είναι αν θα επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό και την περίοδο 2025-26.

Οι νέες δυνάμεις και η Ομόνοια

Ενώ η Πάφος FC χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την ίδια στιγμή είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμικότητα όλων των ομάδων και εν τέλει ποιες από αυτές θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο.

Η Πάφος FC, υπό την καθοδήγηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, και ο Άρης, με νέο τεχνικό τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ, παρουσιάζονται και φέτος πολύ δυνατoi και στοχεύουν στην κορυφή. Μια ομάδα που επίσης έχει ως επιδίωξη τον τίτλο είναι η Ομόνοια. Γι’ αυτό και οι πράσινοι… φώναξαν τον Χένινγκ Μπεργκ να αναλάβει την ομάδα, τον προπονητή δηλαδή με τον οποίο πανηγύρισαν το τελευταίο τους πρωτάθλημα (2020-21).

Ικανή για την… παράδοση;

Δυνατή και ανταγωνιστική παρουσιάζεται και φέτος η ΑΕΚ. Ίσως, αν υπάρχει μια ομάδα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσει την παράδοση των τελευταίων πέντε χρόνων - όπου κάθε σεζόν αναδεικνύεται διαφορετικός πρωταθλητής - αυτή είναι η ομάδα της Λάρνακας, η οποία, υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, παρουσιάζει συνοχή και ποιότητα.

Δυναμική από επενδυτές

Το νέο πρωτάθλημα αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον και για άλλους λόγους, που σχετίζονται με την έλευση νέων επενδυτών στις ομάδες. Η είσοδος των Βραζιλιάνων επενδυτών στον ΑΠΟΕΛ, δημιουργεί μία νέα τάξη πραγμάτων για την ομάδα της Λευκωσίας και παρότι για πολλούς οι γαλαζοκίτρινοι αποτελούν ένα μεγάλο ερωτηματικό στον νέο μαραθώνιο, η διοίκηση Πετρίδη είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να στηρίζεται σε γερά θεμέλια. Η επιλογή της διοίκησης να προσλάβει τον Πάμπλο Γκαρσία στοχεύει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα διεκδικήσει τους εγχώριους τίτλους.

Ακόμη δύο μεγάλες ομάδες, ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ, αποφάσισαν να… ανοίξουν τον δρόμο σε επενδυτές ώστε να ισχυροποιηθούν περισσότερο. Οι κυανόλευκοι, υπό την καθοδήγηση του Σωφρόνη Αυγουστή, θα επιδιώξουν να επανέλθουν δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι, έχουν εδώ και μήνες στρώσει το έδαφος για μια δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα. Με τον Πάολο Τραμετσάνι στον πάγκο τους, που γνωρίζει τον δρόμο προς την κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος εργαζόμενος στον ΑΠΟΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι ελπίζουν ότι αυτή η χρονιά θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για την ομάδα τους.

Η… νέα «Κυρία»

Η Ανόρθωση είναι μια ομάδα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς θα εμφανιστεί στο νέο πρωτάθλημα. Με τον Χοακίν Γκόμεθ στο τιμόνι και με ένα εντελώς νέο ρόστερ που δημιούργησε ο Απόστολος Μακρίδης, η «Κυρία» θέλει να αποδείξει ότι μέσα από τις μεγάλες φουρτούνες που πέρασε μπορεί να βγει πιο δυνατή.

Η εξάδα και η… ουρά

Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που είναι αδύνατον να απαντηθεί στην παρούσα φάση -ούτε πιθανότητα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος - είναι ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν και τελικά θα καταφέρουν να τερματίσουν στην πρώτη εξάδα. Με την εκρηκτική άνοδο της Πάφος FC και του Άρη, είναι προφανές ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου δεν έχουν δεδομένη θέση στο πρώτο γκρουπ. Επίσης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ενδεχόμενο κάποιας έκπληξης. Για παράδειγμα, ποιος μπορεί να γνωρίζει το ταβάνι της Freedom24 Krasava E.N. Ύψωνα, πριν αρχίσουν οι επίσημοι αγώνες; Ή του Εθνικού Άχνας που εξέπληξε πέρσι με την πορεία του και φέτος βρίσκεται στα χέρια του Ούγκο Μαρτίνς; Ή ακόμη και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, που συνεργάζεται πλέον με τον Μίντο όσον αφορά τον προγραμματισμό της ομάδας; Από την άλλη, η Ομόνοια Αραδίππου, υπό την καθοδήγηση του Μαρίνου Σατσιά, ευελπιστεί να επαναλάβει το περσινό κατόρθωμα με την παραμονή της ομάδας στα «σαλόνια». Μαζί με τη Freedom24 Krasava E.N. Ύψωνα, στην πρώτη κατηγορία ανέβηκαν πέρσι ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας, ομάδες οι οποίες αναμένεται να τα δώσουν όλα για μια καλή πορεία.

Συμπερασματικά, αν και υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ όσον αφορά τα ψηλά και χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, η εξέλιξη των τελευταίων πρωταθλημάτων μας διδάσκει να μην είμαστε απόλυτοι στις εκτιμήσεις μας αφού ο μαραθώνιος μπορεί να αποδειχθεί… μακρύς και συγκλονιστικός. Προσδεθείτε, λοιπόν. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει…