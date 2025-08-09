ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέος πρεσβευτής του Charity Idols ο Iβάν Τρισκόφσκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέος πρεσβευτής του Charity Idols ο Iβάν Τρισκόφσκι

Το Charity Idols Κύπρου παρευρέθηκε στον φιλικό αγώνα προς τιμήν του Ιβάν Τρισκόφσκι. Εις ένδειξη εκτίμησης για την πολυετή προσφορά του στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Λευτέρης Καμηλάρης, του παρέδωσε τιμητική πλακέτα.

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι στηρίζει ανελλιπώς και διαχρονικά το Charity Idols προσφέροντας αθόρυβα και επιδεικνύοντας ζήλο και όρεξη για κάθε δυνατή βοήθεια.

Για το λόγο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, πρότεινε στον ίδιο να είναι ανάμεσα στους πρεσβευτές του Charity Idols Κύπρου, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα και θα έχουν τριετή θητεία (2025-2028), κάτι που αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά!

«Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του!» αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση του Charity Idols Κύπρου.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτός είναι ο κάτοχος της φανέλας με το Νο9 στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Ελλάδα

|

Category image

Νέος πρεσβευτής του Charity Idols ο Iβάν Τρισκόφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι «σειρήνες» που δεν σταματούν για Λοΐζου και η θέση της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Νιώθω πιό αρμονική την σχέση με τον πατέρα μου»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Xάνει την αρχή της χρονιάς ο Ρόδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάλλον η τελευταία ευκαιρία του Μαρτίνς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στις 21/10 με Οκλαχόμα Σίτι-Χιούστον η πρεμιέρα του ΝΒΑ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η στιγμή της... «αποκάλυψης» του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ένα... άγνωστο αλλά σπουδαίο επίτευγμα του Τρισκόφσκι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έντονη η φημολογία για Λίβερπουλ και Κουλιεράκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επινοήσεις έπιασαν... τόπο

ΑΕΚ

|

Category image

Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H μεταγραφή του Σεβαλιέ οδηγεί τον Ντοναρούμα στην... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος εποχής για την Φίτεσε, έπεσε στο κενό η έφεσή της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη