Νέος πρεσβευτής του Charity Idols ο Iβάν Τρισκόφσκι

Το Charity Idols Κύπρου παρευρέθηκε στον φιλικό αγώνα προς τιμήν του Ιβάν Τρισκόφσκι. Εις ένδειξη εκτίμησης για την πολυετή προσφορά του στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Λευτέρης Καμηλάρης, του παρέδωσε τιμητική πλακέτα.

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι στηρίζει ανελλιπώς και διαχρονικά το Charity Idols προσφέροντας αθόρυβα και επιδεικνύοντας ζήλο και όρεξη για κάθε δυνατή βοήθεια.

Για το λόγο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, πρότεινε στον ίδιο να είναι ανάμεσα στους πρεσβευτές του Charity Idols Κύπρου, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα και θα έχουν τριετή θητεία (2025-2028), κάτι που αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά!

«Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του!» αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση του Charity Idols Κύπρου.