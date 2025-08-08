Ανακοίνωσε Γιανσανέ η Ομόνοια Αραδίππου

Στην απόκτηση του Μόμο Γιανσανέ προχώρησε η Ομόνοια Αραδίππου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γουινέζο επιθετικό Momo Yansane! Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός και την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Sumgayit FK του Αζερμπαϊτζάν.

Στο παρελθόν έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Torpedo Kutaisi, HNK Rijeka και FC Sheriff, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις. Καλωσορίζουμε τον Momo στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας».