ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Γιανσανέ η Ομόνοια Αραδίππου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Γιανσανέ η Ομόνοια Αραδίππου

Νέο απόκτημα για την Ομόνοια Αραδίππου.

Στην απόκτηση του Μόμο Γιανσανέ προχώρησε η Ομόνοια Αραδίππου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γουινέζο επιθετικό Momo Yansane! Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός και την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Sumgayit FK του Αζερμπαϊτζάν.

Στο παρελθόν έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Torpedo Kutaisi, HNK Rijeka και FC Sheriff, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις. Καλωσορίζουμε τον Momo στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκινάει το... μοντάρισμα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Εθνικός: Τρεις μεταγραφές στα... σκαριά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΕΤΟ: Νταβίντ Λουίς: «Πάμε Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σε Τούμπα και ΟΑΚΑ η μεγαλύτερη προσέλευση στο Europa League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο 200άρης Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δημητρίου: «Μεγάλος αντίπαλος που θα θέλει να δώσει απαντήσεις» - Τι είπε για Ρομπέρζ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γιανσανέ η Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το κλειδί για τη μεγάλη πρόκριση στην «OPAP Arena»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ήθελε νίκη, έφτασε στον θρίαμβο!

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν είναι απλώς ένας προπονητής – Είναι το... μυαλό πίσω από την ευρωπαϊκή Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ναυάγιο πριν τις υπογραφές με Βόντχαλεν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (το φιλικό προς τιμήν του Τρισκόφσκι και οι υπόλοιπες μεταδόσεις)

TV

|

Category image

Λουτσέσκου: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα η Άντερλεχτ και το βλέμμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλύτερος ο Παναθηναϊκός αλλά έστησε τείχος ο Ρίζνικ!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη