ΚΟΠ: «Διακοπή δραστηριοτήτων σε ανοικτούς χώρους»

Η Κύπρος πλήττεται από ψηλά επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η σκόνη στην ατμόσφαιρα σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου, είναι πολλαπλάσια των επιτρεπόμενων ορίων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, υιοθετώντας σχετικές οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, συστήνει τη διακοπή δραστηριοτήτων σε ανοικτούς χώρους μέχρι τη βελτίωση των συνθηκών.

Το κοινό αλλά και οι ομάδες μπορούν να ενημερώνονται για τα επίπεδα σκόνης (PM10) μέσω της ιστοσελίδας https://www.airquality.gov.cy./

Σε περιπτώσεις όπου η ωριαία συγκέντρωση σκόνης (PM10) υπερβαίνει τα 100 μg/m³ (πορτοκαλί ή κόκκινο επίπεδο), συστήνεται η διακοπή των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα ενημερώνει ανάλογα.