Εύκολο διπλό του Κεραυνού επί του Αχιλλέα Καϊμακλίου

Mε διπλό επί του Αχιλλέα Καϊμακλίου, με 94-64, σε αγώνα που έγινε στο Λευκόθεο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League, ο Κεραυνός πρόσθεσε το 13ο ροζ φύλλο στη συλλογή του και παραμένει στο -1 από την πρωτοπόρο Πετρολίνα ΑΕΚ.

Στο πρώτο λεπτό οι δυο ομάδες πέτυχαν από ένα καλάθι, με τον Crocket o Κεραυνός και τον Reynolds ο Αχιλλέας, με τους φιλοξενούμενους στο 7' έπειτα από σερί 14 πόντων που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Wright να ξεφεύγουν στους 16 πόντους (5-21). Πριν από το κλείσιμο του πρώτου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι μετά από δίποντο και τρίποντο του Acquaah κι άλλο ένα τρίποντο του Reynolds μείωσαν στους οκτώ (13-21).

Τρεισίμιση λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου η ομάδα του Καϊμακλιού κατάφερε να πλησιάσει στον έναν πόντο μετά το καλάθι του Reynolds (22-23), με το συγκρότημα του Στροβόλου να φιάχνει στη συνέχεια εννέα πόντων και στο 15' με το δίποντο του Crockett έφερε ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (22-32). Ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου η διαφορά ήταν στους 13 μετά το τρίποντο του Wright (30-43), για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με δίποντο του Mansel (32-43).

Οι «ερυθροκίτρινοι» κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα, αυξάνοντας ανοίγοντας μάλιστα τις αποστάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχαν δέκα πόντους περισσότερους από τους γηπεδούχους (30 έναντι 20) στο τρίτο δεκάλεπτο που έκλεισε με το δίποντο του Πασιαλή (52-73), ενώ αύξησαν κατά άλλους εννέα πόντους τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο (64-94).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-21, 32-43, 52-73, 64-94

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευρυπίδης Ανδρέου)

Νεοφύτου 3 (1), Mansel 9, Cole 10 (1), Κωνσταντίνου 7 (1), Reynolds 22 (2), Μιλίνκοβιτς 2, Acquaah 8 (1), Aντρέου, Αλεξανδρίδης 3 (1)

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής)

Μιχαήλ, Wright 20 (5), Koυμής 2, Παυλίδης 14 (2), Crockett 16 (2), Huntley-Hatfield 12, Hicks 7 (1), Tρετιακόβ 9 (1), Πασιαλής 14, Τίγκας