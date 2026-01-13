ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Νιούκαστλ αντιμετωπίζει απόψε στις 22:00 την Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η νίκη της Νιούκαστλ προσφέρεται σε απόδοση 2.92 από την Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.83 και η επικράτηση της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα στα 2.52.

Το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα δίνεται στα 2.10 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.65.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 3.50, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκης της Μάντσεστερ Σίτι με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, αποτιμάται στα 4.75.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσκά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

