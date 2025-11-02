Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει Aνταγωνιστικές aποδόσεις για τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Στις 17:00, στο Στάδιο «Αμμόχωστος», η Ένωση Νέων Ύψωνα υποδέχεται την Ανόρθωση, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του Ύψωνα στα 2.37, την ισοπαλία στα 3.25 και τη νίκη της ομάδας του Τιμούρ Κετσπάγια στα 2.95. Το ενδεχόμενο το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί ισόπαλο δίνεται στα 2.02, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα προσφέρεται στα 2.32.

Στις 19:00, στο στάδιο «Αλφαμέγα», ο Απόλλωνας Λεμεσού φιλοξενεί την ΑΕΚ Λάρνακας σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.05 για τη νίκη της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή, 3.45 για την ισοπαλία και 2.22 για την επικράτηση της ΑΕΚ. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.05, ενώ η πιθανότητα να σημειωθεί αυτογκόλ στον αγώνα δίνεται στα 12.00.

Την ίδια ώρα, στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Πάφος αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.35 για τη νίκη των γηπεδούχων, 4.70 για την ισοπαλία και 8.50 για τη νίκη της ομάδας της Λεμεσού. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να χαθεί πέναλτι δίνεται στα 15.50 για την Πάφο και στα 32.00 για την ΑΕΛ.

