Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

Δυστυχώς, τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου κολακευτικά για την Κύπρο, που βρίσκεται στην 46η θέση ανάμεσα σε 50 χώρες, με βαθμολογία 7,5 στα 10, σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης (8,3).

Η χαμηλή αυτή επίδοση συγκαταλέγεται στις χειρότερες των τελευταίων ετών, γεγονός που φανερώνει πως η εικόνα των Κυπρίων οπαδών στα γήπεδα χρειάζεται άμεση βελτίωση.

Η αξιολόγηση της UEFA δεν αφορά μόνο περιστατικά βίας ή ποινές, αλλά εξετάζει συνολικά το επίπεδο σεβασμού που επιδεικνύουν οι φίλαθλοι απέναντι σε αντιπάλους, διαιτητές και ομάδες, καθώς και τη γενική ατμόσφαιρα στις εξέδρες των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων τόσο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων.

Στον αντίποδα, χώρες όπως τα Νησιά Φερόε (9.136), η Μολδαβία και το Καζακστάν ξεχώρισαν για το εξαιρετικό ήθος των οπαδών τους, κατακτώντας τις κορυφαίες θέσεις. Από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, Αγγλία (8.717), Ισπανία (8.341) και Γερμανία (8.376) παρουσίασαν επίσης θετική εικόνα.

Η Κύπρος, πάντως, βρίσκεται χαμηλότερα ακόμη και από χώρες όπως η Τουρκία, η Αλβανία και η Σερβία, κάτι που επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα της ανεπαρκούς φίλαθλης κουλτούρας παραμένει υπαρκτό και απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση.

Δείτε την σχετική κατάταξη: