Δημήτρης Κουμής: «Ο Σύνδεσμος Διαιτητών δεν πέθανε – Αναγεννιέται»

Δημοσιευτηκε:

Δημήτρης Κουμής: «Ο Σύνδεσμος Διαιτητών δεν πέθανε – Αναγεννιέται»

Ανάρτηση με μπηχτές από τον πρώην διαιτητή Δημήτρη Κουμή!

Αναλυτικά:

«Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ζει & ΑναγεννιέταιΧθες βράδυ συμμετείχα στο μίνι τουρνουά ποδοσφαίρου στο ΓΣΠ, μαζί με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου και αισθάνομαι περήφανα ότι, παρά τα παλιά προβλήματα και τις αντιξοότητες, ο Σύνδεσμος έχει ξανά φωνή και σφυγμό.Πριν χρόνια, κάποιοι πήραν αποφάσεις «με συμφέροντα» που οδήγησαν πολλούς να αποχωρήσουν.Ήταν λάθος, πίστεψα και πιστεύω πως η δύναμη της Διαιτησίας δεν είναι στο άτομο, αλλά στο σύνολο που σέβεται το fair play και τη διαφάνεια.Αλλά ο Σύνδεσμος δεν πέθανε.Ζει, αναγεννιέται και το πιο σημαντικό: πίσω του στέκονται άνθρωποι που δεν εγκατέλειψαν ποτέ.Καλώ όλους, και κυρίως τους νέους, να γίνουν μέλη.Να μπεις σε αυτόν τον φορέα δεν είναι απλά μια θέση, είναι ευθύνη, είναι δέσμευση, είναι τιμή.Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουν τον Σύνδεσμο Διαιτητών Στέγη ακεραιότητας, φωνή δικαιοσύνης και ασπίδα των διαιτητών, όχι εργαλείο συμφερόντων».

ΚΥΠΡΟΣ

