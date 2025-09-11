Νέοι κανόνες UEFA: Μία αλλαγή λόγω τραυματισμού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Σημαντική τροποποίηση στους κανονισμούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ανακοίνωσε η UEFA ενόψει της σεζόν 2025/26, επηρεάζοντας άμεσα τις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase των διοργανώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες θα έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε μία αλλαγή στη λίστα ποδοσφαιριστών που έχουν δηλώσει για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού.

Η δυνατότητα αντικατάστασης θα είναι διαθέσιμη έως και την 6η αγωνιστική της League Phase, δηλαδή μέχρι τις 9-10 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη διαχείριση του ρόστερ και την αποφυγή υπερφόρτωσης των διαθέσιμων παικτών.