ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κύπρος 1η - 17η! Πάφος 97η!

Η πρόκριση της Πάφος FC στο Champions League, έφερε βαθμολογικά άλματα στην βαθμολογικά της Κύπρου στην UEFA.

 

Η χώρα μας στη βαθμολογία πενταετίας, από την 20ή θέση, ανέβηκε στη 17η, προσπερνώντας Ισραήλ, Σουηδία και Σκωτία!

 

Η Πάφος πραγματοποίησε άλμα 19 θέσεων και από την 116η θέση βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην 97η θέση έχοντας φτάσει, μαζί με το μπόνους της UEFA, στους 17.125 βαθμούς!

 

Τέλος η Κύπρος ανέβηκε στην 1η θέση της Ευρώπης για τη φετινή σεζόν καθώς οι τέσσερις ομάδες της έχουν συγκεντρώσει μαζί 21.000/4 (5.250 βαθμούς)!

