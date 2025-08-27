Τα παρασκήνια της φωτογράφισης της Εθνικής Ελλάδος: Τα χαμόγελα και η βουτιά του Λαρεντζάκη
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε πίσω από τα... φώτα της επίσημης φωτογράφισης της «Γαλανόλευκης» για το Ευρωμπάσκετ.
Η Εθνική Ελλάδος έκανε το πρωί της Τετάρτης την επίσημη φωτογράφισή της για το Ευρωμπάσκετ. Οι παίκτες συμμετείχαν με πολλή διάθεση και έδειχναν να το διασκεδάζουν. Τα μέλη της ομάδας πόζαραν με πολλά χαμόγελα στον φακό, ενώ έλαβαν μέρος και σε κάποια παιχνίδια της FIBA, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να δείχνει... αυτοθυσία βουτώντας για μια μπαλιά.
📸🇬🇷🏀#HellasBasketball #EuroBasket pic.twitter.com/CcrlWzMDCN— HellenicBF (@HellenicBF) August 27, 2025