Αμορίμ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι έτοιμη για την Ευρώπη, χρειαζόμαστε χρόνο για να χτίσουμε»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται για την πρώτη της αναμέτρηση στο φετινό Carabao Cup κόντρα στη Γκρίμσμπι, σε ένα ματς ιστορικό, αφού οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί από το 1948. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ξεκινούν νωρίτερα την πορεία τους στη διοργάνωση, καθώς η περσινή 15η θέση στην Premier League και η ήττα στον τελικό του Europa League από την Τότεναμ τους στερούν φέτος οποιαδήποτε ευρωπαϊκή παρουσία.

Παρά το γεγονός ότι ο αποκλεισμός από την Ευρώπη συνιστά πλήγμα – αγωνιστικό και οικονομικό – ο Ρούμπεν Αμορίμ βλέπει το… ποτήρι μισογεμάτο, θεωρώντας ότι η απουσία παιχνιδιών μεσοβδόμαδα μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα.

«Δεν ήμασταν έτοιμοι για Ευρώπη και Premier League»

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε με ειλικρίνεια για τις φετινές προτεραιότητες της ομάδας:

«Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι να παίξουμε Ευρώπη και Premier League ταυτόχρονα. Χρειαζόμαστε χρόνο για να εξελιχθούμε ως ομάδα. Ο καθαρός εβδομαδιαίος ρυθμός θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα».

Ο Αμορίμ παραδέχτηκε πως στόχος είναι η σταδιακή οικοδόμηση μιας σταθερής βάσης, ώστε η Γιουνάιτεντ να μπορέσει μεσοπρόθεσμα να επιστρέψει δυνατή στην Ευρώπη.

Ανακατατάξεις και ροτέισον

Μετά το 1-1 στην έδρα της Φούλαμ, ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγές καθώς μέσα στην εβδομάδα υπάρχουν τρία παιχνίδια. Ονόματα όπως οι Κόμπι Μέινου, Χάρι Μαγκουάιρ, Μανουέλ Ουγκάρτε και Γιόσουα Ζιρκζέ αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής, ενώ πιθανή θεωρείται και η χρησιμοποίηση του Αντρέ Ονάνα κάτω από τα δοκάρια.

Στον αντίποδα, ο Νουσαΐρ Μαζραουί εξακολουθεί να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με τον προπονητή του να σημειώνει:

«Είναι σχεδόν έτοιμος, αλλά θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα έχει νέο πρόβλημα».

Αποχωρήσεις στον ορίζοντα

Ο Ράσμους Χόιλουντ δύσκολα θα αγωνιστεί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για δανεισμό του στη Νάπολι, ενώ παράλληλα, εξετάζεται και το μέλλον των Άντονι, Σάντσο, Γκαρνάτσο και Μαλάσια.

Με τη Γιουνάιτεντ να έχει συγκεντρώσει μόλις 1 βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League, η παρουσία στο Carabao Cup αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς ο τίτλος οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο.

«Χρειαζόμαστε χρόνο να χτίσουμε βάσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Θα φτάσει η στιγμή που θα πρέπει η ομάδα να ξαναπαίζει στην Ευρώπη ώστε να μπορούν όλοι οι παίκτες να έχουν παιχνίδια», υπογράμμισε ο Αμορίμ.

ΠΡΩΤΟΘΕΜΑ