Πάθος, κόσμος και ευστοχία!

Πανέτοιμη για τον αυριανό (19:00) επαναληπτικό του ΓΣΠ με τη Βόλφσμπεργκερ είναι η Ομόνοια, η οποία καλείται να ανατρέψει το 2-1 της Αυστρίας προκειμένου να κλείσει θέση στο League Phase του Conference League. Χένινγκ Μπεργκ και ποδοσφαιριστές πιστεύουν στις δυνατότητες της ομάδας θεωρώντας πως, έχοντας τα κατάλληλα στοιχεία στο παιχνίδι της, μπορεί να πετάξει εκτός τους Αυστριακούς.

Είναι πολύ σημαντικό η Ομόνοια να μπει δυνατά στο παιχνίδι προκειμένου να βάλει από νωρίς τον κόσμο στην εξίσωση. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως, μέχρι χθες, η προπώληση των εισιτηρίων είχε ξεπεράσει τις 10.000. Ένα γκολ νωρίς λοιπόν, πέραν του ότι θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα, θα δώσει τεράστια ώθηση για ένα δεύτερο το οποίο στέλνει το τριφύλλι στην επόμενη φάση.

Στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας είναι αλήθεια πως η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερα γκολ. Ουσιαστικά η αστοχία ήταν αυτή που στο τέλος στοίχισε. Συνεπώς ένα από τα πράγματα που θα θέλει να δει να διαφοροποιούνται ο Νορβηγός προπονητής στο ΓΣΠ είναι αυτό. Να καταφέρει δηλαδή η ομάδα να μετατρέψει σε γκολ περισσότερες φάσεις. Πάντως, σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, η Ομόνοια έφτανε με σχετική ευκολία στο αντίπαλο τέρμα δημιουργώντας πάρα πολλές ευκαιρίες.

Προσοχή στην έλλειψη συγκέντρωσης

Είναι πολύ σημαντικό επίσης η Ομόνοια να καταφέρει να διαχειριστεί τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η Βόλφσμπεργκερ δεν είναι ούτε Τορμπέντο ούτε Αράζ, ούτε βεβαίως μία ομάδα-μεγαθήριο. Έδειξε ωστόσο πως έχει δυνατότητες. Η αμυντική γραμμή των πρασίνων καλείται να κάνει ένα καλό παιχνίδι μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη.