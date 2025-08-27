ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώθηκε από τη Σασουόλο ο Μάτιτς

Κάτοικος Ιταλίας έγινε και επίσημα ο έμπειρος Σέρβος χαφ, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 1+1 ετών με τη Σασουόλο και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια.

Ποδοσφαιριστής της Σασουόλο, θα είναι για τα επόμενα 1+1 έτη, ο Νεμάνια Μάτιτς. Ο 37χρονος πλέον Σέρβος χαφ, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με όρο αυτόματης ανανέωσης για την επόμενη σεζόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Μάλιστα, αυτή δεν θα είναι η πρώτη θητεία του έμπειρου χαφ στην Serie A, καθώς είχε προηγηθεί το πέρασμά του από τη Ρόμα, τη σεζόν 2022-23. Ο Μάτιτς αγωνίστηκε τις περασμένες δύο σεζόν στο Γαλλικό Πρωτάθλημα, φορώντας τις φανέλες των Ρεν και Λυών, από την οποία αποχώρησε ελεύθερος στις αρχές του καλοκαιριού.

Διαβαστε ακομη