Ματθαίου: «Το 99% της Κύπρου χάρηκε – Παγκόσμιο το ενδιαφέρον για την Πάφο»

Ματθαίου: «Το 99% της Κύπρου χάρηκε – Παγκόσμιο το ενδιαφέρον για την Πάφο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC, Χριστόφορος Ματθαίου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΑ ΣΠΟΡ» του Supersport 104FM, όπου μίλησε για τη μεγαλειώδη πρόκριση της ομάδας του στην League Phase του Champions League.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον στόχο της πρόκρισης:

«Πάντα στοχεύουμε να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη χρονιά. Το να ξεπεράσουμε τον περσινό εαυτό μας σήμαινε πρόκριση είτε στο Europa είτε στο Champions League. Πριν από τα ματς με τη Μακάμπι ίσως ήταν φιλόδοξο να το λέγαμε ανοιχτά, αλλά φτάνοντας στα πλέι οφ, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος. Ακόμα και αν πηγαίναμε στο Europa, δεν θα ήταν αποτυχία. Η ομάδα εξελίσσεται καθημερινά».

Το μήνυμα Σεργκέι Ντουμπόφ:

«Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ. Εκεί είναι στραμμένο πλέον το ενδιαφέρον μας».

 Για το ντέρμπι στο ΓΣΠ:

«Ξεκινάμε τη νέα σεζόν με στόχο να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Το ΓΣΠ είναι πάντα δύσκολη έδρα και όταν παίζεις με τον ΑΠΟΕΛ, είσαι εκ των πραγμάτων αουτσάιντερ. Πάμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με νίκη».

 Για τη ραγδαία ανάπτυξη του συλλόγου:

«Δεν πρόκειται για ξαφνική εκτόξευση. Είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ετών. Προχωρήσαμε βήμα-βήμα, άλλοτε μικρά και άλλοτε πιο τολμηρά. Εξωαγωνιστικά, η αναγνώριση είναι πλέον απίστευτη. Η δημοσιότητα που έχουμε λάβει είναι τεράστια. Έχω δεχτεί πάνω από 50 αιτήματα για συνεντεύξεις από μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου».

 Για την πιθανότητα αλλαγής έδρας:

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θα παραμείνουμε στο “Αλφαμέγα”, ώστε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο μας. Το γήπεδό μας είναι η έδρα μας».

ΠΑΦΟΣ FC

