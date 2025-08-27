«Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα - Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»

Έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα είναι ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» φέρονται, σύμφωνα με Μέσα της Αργεντινής, αλλά και της Ιταλίας, να τα έχουν βρει σε όλα με τον 24χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ο οποίος ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον έγκριτο, Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

Ο ρεπόρτερ, σημειώνει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στον ποδοσφαιριστή, πληρώνοντας τέσσερα εκατ. ευρώ στην ομάδα του Μπουένος Άιρες και «αφήνοντάς» της ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 20%. Μάλιστα σημειώνει ότι ο Ταμπόρδα έχει στα χέρια του πρόταση για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, δηλαδή ως το 2029.

Vicente #Taborda is getting closer to #Panathinaikos from #BocaJuniors for €4M + 20% on the future sale. Offered a contract until 2029. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2025

sportfm.gr