ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα - Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα - Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»

Έτοιμος να ολοκληρώσει την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα είναι ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» φέρονται, σύμφωνα με Μέσα της Αργεντινής, αλλά και της Ιταλίας, να τα έχουν βρει σε όλα με τον 24χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ο οποίος ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον έγκριτο, Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

Ο ρεπόρτερ, σημειώνει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στον ποδοσφαιριστή, πληρώνοντας τέσσερα εκατ. ευρώ στην ομάδα του Μπουένος Άιρες και «αφήνοντάς» της ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 20%. Μάλιστα σημειώνει ότι ο Ταμπόρδα έχει στα χέρια του πρόταση για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, δηλαδή ως το 2029.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι επιλογές του Ιδιάκεθ για την ανατροπή - πρόκριση!

ΑΕΚ

|

Category image

ΜΠΑΜ: Ανακοίνωσε Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ματίας Τομάς ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκτακτο: Μεταγραφή η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο: Στα κιτρινόμαυρα ο Γαλανόπουλος!

Ελλάδα

|

Category image

Γάμος στο Καζακστάν σταμάτησε για να παρακολουθήσουν τα πέναλτι της Καϊράτ απέναντι στη Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Μπραν & UCL

ΑΕΚ

|

Category image

Ηγέτης ο Σταφυλίδης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Να διατηρήσουμε την δημιουργικότητα στα επίπεδα του πρώτου αγώνα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαρία Αριστοτέλους: Η μαχήτρια της ζωής

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Sold out στην «Αρένα» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκολιτς: «Όχι δεν χάνεται όλη η σεζόν με έναν αποκλεισμό»

Ελλάδα

|

Category image

Μάριος Χριστοφόρου στη Λεμεσό και Κωνσταντίνος Χρίστου στη Πάφο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη