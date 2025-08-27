Δεν προχωράει η μεταγραφή του Μανέ στον Ολυμπιακό!

Μία απρόσμενη εξέλιξη στο θέμα της μεταγραφής του Μανέ στον Ολυμπιακό!

Δεν προχωράει η συκγκεριμένη μεταγραφή και η εξήγηση που υπάρχει είναι πως στο ενδελεχή έλεγχο που έκανε ο παίκτης, υπήρξε ένα εύρημα, το οποίο σε βάθος χρόνου μπορεί να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα και αυτό φέρνει αναστολές στον Ολυμπιακό και δεν θέλει να δεσμευτεί για ένα πολυετές συμβόλαιο με τον 21 ετών παίκτη.

Η ουσία είναι ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες δεν γίνεται η μεταγραφή του Μανέ στον Ολυμπιακό!

sportfm.gr