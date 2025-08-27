Made in Brazil... και αστέρια!

Ζάζα άλα Αίλτον... όπως τότε!

Και οι δύο βραζιλιάνοι, και οι δύο στα τελευταία λεπτά και οι δύο έστειλαν την ομάδα τους στο Champions League!

O ένας πλήγωσε τη Βίσλα στο 87', ο άλλος τον Ερυθρό στο 89'!

Το χθεσινό γκολ ποιήμα του Ζάζα θύμισε το γκολ του Άιλτον Αλμέιδα στις 23 του Αυγούστου το 2011 όταν και έστειλε τον ΑΠΟΕΛ στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση με σκορ 3-1 στο ΓΣΠ!

Υπάρχουν πολλά κοίνα στα δύο τέρματα, όπως το λέπτο, η χώρα του σκόρερ αλλά και η σημαντικότητα του γκολ.

Ας ευχηθούμε πως η Πάφος θα έχει και αυτή μια καλή πορεία και γιατί όχι... ανάλογη όπως το ονειρικό παραμύθι των γαλαζοκιτρίνων εκείνη τη χρονιά!