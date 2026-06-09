Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Κύπρος-Μολδαβία

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Η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Κύπρου στο ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει απόψε στις 20:00 στο Δασάκι της Άχνας την αντίστοιχη της Μολδαβίας στον τελευταίο της αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος προσφέρεται σε απόδοση 1.67 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.40 και η επικράτηση της Μολδαβίας στα 4.55.

Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στο 1.90 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.07.

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Το ενδεχόμενο τα κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο να είναι από 4 και άνω αποτιμάται στα 2.10 και το να μπουν τα περισσότερα γκολ της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο στα 3.05.

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