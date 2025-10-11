Aπό νωρίς στα βαθιά ο Φαγκουέριο

Στα βαθιά ο νέος προπονητής, Κάρλος Φαγκουέριο, με το καλημέρα που θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Η Ένωση που είναι στην τελευταία θέση με ένα βαθμό και χωρίς νίκη έχει να ανέβει ένα βουνό. Μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό ακολουθεί μια δύσκολη απαιτητική πεντάδα αγώνων. Παρά τις δυσκολίες ο Φαγκουέριο πρέπει να οδηγήσει την Ένωση σε βαθμολογική και αγωνιστική ανάκαμψη.

Το γνωρίζει

Ο Φαγκουέριο το γνωρίζει και το αναγνωρίζει πως τον περιμένουν δύσκολα παιχνίδια μέσα όμως από τα οποία θα πρέπει να πάρει βαθμούς. Πάντως στο μήνυμα του Πορτογάλου κόουτς είναι πως δεν ξεχωρίζει ποτέ τα παιχνίδια και πως η Ένωση θα είναι αλλαγμένη με αυτόν στον πάγκο και πως η ομάδα θα πάρει βαθμούς.

Ντεμπούτο με ΑΕΚ

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πολύ δύσκολο αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΚ στο Τάσος Μάρκου. Παρά το εκτόπισμα του αντιπάλου η Ένωση θέλει νίκη και ο Φαγκουέριο να ξεκινήσει με το δεξί. Μετά την ΑΕΚ ακολουθεί το γειτονικό ντέρμπι με τον Εθνικό στο Δασάκι. Έπειτα θα φιλοξενήσει την Ομόνοια και μετά θα πάει Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Μετά την ΑΕΛ θα φιλοξενήσει την Ανόρθωση. Μία πεντάδα δύσκολων αγώνων μέσα από τους οποίους ο Κάρλος Φαγκουέριο θα πρέπει να πάρει βαθμούς για να ξεκολλήσει η Ένωση από τον πάτο της βαθμολογίας.