Για να αναζωπυρωθεί η ελπίδα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Με προορισμό τη Λεμεσό ταξιδεύει στις 17:00 η αποστολή της Πάφος FC, για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με τον Άρη

Σ’ ένα γήπεδο που ξέρει… καλά, το σύνολο του Θελάδες καλείται να επιστρέψει στις επιτυχίες πριν… χαθεί το τρένο της Ευρώπης, μέσω του πρωταθλήματος. Εξάλλου προ ημερών πήρε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ για την ημιτελική φάση του κυπέλλου κι έτσι το πρώτο βήμα σ’ αυτόν τον θεσμό… έγινε!

Οι γαλάζιοι παρουσιάζουν ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα στον πρώτο θεσμό, τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλο χαμένο παιχνίδι. Η Πάφος FC αντιμετωπίζει τον επίσης χωρίς ρυθμό Άρη και η επιστροφή στις επιτυχίες είναι μονόδρομος για να παραμείνει σε τροχιά 3ης θέσης. Το -3 από τον Απόλλωνα δεν είναι διαφορά που προκαλεί φόβο, όμως μόνο με τα θετικά αποτελέσματα και την αξιοποίηση ενδεχομένων απωλειών των κυανόλευκων θα μπορεί να ελπίζει.

Άπαντες θα αξιολογηθούν στο τέλος της σεζόν καθώς οι στόχοι είναι ανοικτοί και δεν έχει τελειώσει το παραμικρό. Οι όποιες συζητήσεις για τον Θελάδες περνάνε σε δεύτερη μοίρα και η προσοχή στρέφεται στη βελτίωση και στους στόχους. Όσον αφορά στο αγωνιστικό, αμφίβολοι μέχρι την τελευταία στιγμή είναι οι Όρσιτς, Κίνα και Νταβίντ Λουίζ, ενώ δεν υπολογίζονται οι Γκολντάρ και Κορέια.

