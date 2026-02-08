ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με νέο... αίμα και διαφοροποιήσεις στον «τελικό»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Με νέο... αίμα και διαφοροποιήσεις στον «τελικό»

Το αποτέλεσμα του αγώνα της Πάφος FC με την Ομόνοια έχει τεράστια σημασία για την παραπέρα πορεία στο πρωτάθλημα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Εθνικό Άχνας, ο τερματοφύλακας Γκόρτερ και Ντέρικ Λουκάσεν αποβλήθηκαν και έτσι δεν θα είναι στο πλάνο του προπονητή της Πάφος FC Άλμπερτ Θελάδες στον σημερινό (08/02) αγώνα με την Ομόνοια.

Τον πρώτον, θα αντικαταστήσει ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Τώρα, τον Ολλανδό αμυντικό, η λογική λέει πως θα αντικαταστήσει ο νεοφερμένος Νικόλας Ιωάννου. Και αυτό επειδή ο Ντάβιντ Γκολντάρ προέρχεται από τραυματισμό και σε ένα τέτοιο ματς, υψηλής έντασης, είναι ρίσκο η συμμετοχή του. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Πηλέα.

Από εκεί και πέρα, το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας είναι ενισχυμένο αφού διαθέσιμοι είναι επίσης οι Λελέ (επιθετικός) και Ντάνι Σίλβα (μέσος). Μάλιστα ο δεύτερος ίσως πάρει και φανέλα βασικού. Με νέο... αίμα και διαφοροποιήσεις θα παρουσιαστεί η Πάφος FC στον «τελικό» με την Ομόνοια. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Κορέια, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς.

Η μεσοβδόμαδη επιτυχία επί του ΑΠΟΕΛ (2-0) έδωσε το δικαίωμα στους Παφίτες να ελπίζουν στη διατήρηση των σκήπτρων τους. Παραμένουν όμως σε δύσκολη θέση όντας στο -8. Και ακόμη και με νίκη θα εξακολουθούν να έχουν τον δεύτερο λόγο. Εντούτοις, θέλουν να κυνηγήσουν τις ελπίδες τους, όσο πάει και στο τέλος να κάνουν τη... σούμα τους.

Σε αυτή την προσπάθεια για νίκη επί της Ομόνοιας, αναμένεται να συμβάλει και ο κόσμος της ομάδας. Εκτιμάται πως, θα παρευρεθούν στο «Στέλιος Κυριακίδης», περισσότεροι από 4.500 που ελπίζουν να χαμογελάσουν ξανά μέσα σε λίγες μέρες. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H μεγάλη «κόντρα» Μαέ και Σεμέδο με κερδισμένη την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μπάλα στο σπίτι του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το επιβλητικό πέρασμα της Ομόνοιας από το «Στ. Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε από την Πάφο με τεσσάρα και «όργια» Σεμέδο η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη εκτέλεση από τον Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη