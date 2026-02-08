Με νέο... αίμα και διαφοροποιήσεις στον «τελικό»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Εθνικό Άχνας, ο τερματοφύλακας Γκόρτερ και Ντέρικ Λουκάσεν αποβλήθηκαν και έτσι δεν θα είναι στο πλάνο του προπονητή της Πάφος FC Άλμπερτ Θελάδες στον σημερινό (08/02) αγώνα με την Ομόνοια.

Τον πρώτον, θα αντικαταστήσει ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Τώρα, τον Ολλανδό αμυντικό, η λογική λέει πως θα αντικαταστήσει ο νεοφερμένος Νικόλας Ιωάννου. Και αυτό επειδή ο Ντάβιντ Γκολντάρ προέρχεται από τραυματισμό και σε ένα τέτοιο ματς, υψηλής έντασης, είναι ρίσκο η συμμετοχή του. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Πηλέα.

Από εκεί και πέρα, το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας είναι ενισχυμένο αφού διαθέσιμοι είναι επίσης οι Λελέ (επιθετικός) και Ντάνι Σίλβα (μέσος). Μάλιστα ο δεύτερος ίσως πάρει και φανέλα βασικού. Με νέο... αίμα και διαφοροποιήσεις θα παρουσιαστεί η Πάφος FC στον «τελικό» με την Ομόνοια. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Κορέια, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς.

Η μεσοβδόμαδη επιτυχία επί του ΑΠΟΕΛ (2-0) έδωσε το δικαίωμα στους Παφίτες να ελπίζουν στη διατήρηση των σκήπτρων τους. Παραμένουν όμως σε δύσκολη θέση όντας στο -8. Και ακόμη και με νίκη θα εξακολουθούν να έχουν τον δεύτερο λόγο. Εντούτοις, θέλουν να κυνηγήσουν τις ελπίδες τους, όσο πάει και στο τέλος να κάνουν τη... σούμα τους.

Σε αυτή την προσπάθεια για νίκη επί της Ομόνοιας, αναμένεται να συμβάλει και ο κόσμος της ομάδας. Εκτιμάται πως, θα παρευρεθούν στο «Στέλιος Κυριακίδης», περισσότεροι από 4.500 που ελπίζουν να χαμογελάσουν ξανά μέσα σε λίγες μέρες.