Όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC, Xριστόφορος Ματθαίου, πριν από την αναχώρηση της παφιακής ομάδας για το Λονδίνο, ενόψει της αναμέτρησης της παφιακής ομάδας με την Τσέλσι, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Για τα αγωνιστικά: «Oι Νταβίντ Λουίζ και Νταβίντ Γκολντάρ είναι μαζί μας. Ο Κορέια θα μείνει στην Κύπρο ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει και θα ξεκινήσει την αποθεραπεία, να δούμε πότε θα είναι και αυτός πίσω με την ομάδα. Λουίζ και Γκολντάρ δεν είναι στο 100%, θα δούμε απόψε στην προπόνηση σε ποια κατάσταση είναι και εάν θα μπορέσουν να βοηθήσουν αύριο. Εκτός από αυτά, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι πανέτοιμοι».

Για την δυσκολία της αποστολής: «Μεγάλο το εμπόδιο, η Τσέλσι είναι πρωταθλήτρια κόσμου, μια τεράστια ομάδα, στο ιστορικό Στάμφορντ Μπριτζ. Δεν πάμε για τουρισμό, το είπαμε πολλές φορές. Πάμε για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να απολαύσουμε την εμπειρία».

Για τον κόσμο: «Έχουμε 2.200 στην κατηγορία των φιλοξενούμενων οπαδών και κατηγορία 1 και VIP ακόμα σχεδόν 300. Σύνολο περίπου 2.500 κόσμο».