Ανακοίνωσε το... δεξί χέρι του Θελάδες η Πάφος FC

O Τζουλιάν Σεράνο, με προϋπηρεσία σε σπουδαίους συλλόγους θα είναι το... δεξί χέρι του Άλμπερτ Θελάδες.

Η Πάφος FC ενημέρωσε πως ο Ισπανός προπονητής θα είναι το νέο μέλος του τεχνικού τιμ.

Αναλυτικά: «Η Πάφος FC ανακοινώνει την ένταξη του Julián Jiménez Serrano στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, στη θέση του βοηθού προπονητή.

Ο Julián Jiménez είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, συνδυάζοντας προπονητική, φυσική κατάσταση, απόδοση και αγωνιστική μεθοδολογία. Στην καριέρα του έχει εργαστεί σε συλλόγους υψηλού επιπέδου σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αμερική, αναλαμβάνοντας ρόλους βοηθού προπονητή, Conditioning Coach και High Performance Manager.

Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με ομάδες όπως οι Girondins de Bordeaux, Udinese Calcio, RCD Espanyol, KAA Gent, Galatasaray SK, CR Flamengo, SD Huesca, NK Celje και FC Steaua Bucharest, αποκτώντας εμπειρία σε εγχώριες διοργανώσεις αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Πάφος FC καλωσορίζει τον Julián Jiménez και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο».