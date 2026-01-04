Πάφος FC: Κρίσιμο και με άρωμα αποχαιρετισμού

Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα δεν έχει μόνο υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Όλα δείχνουν πως η αποψινή αναμέτρηση ενδέχεται να αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στον πάγκο των πρωταθλητών, πριν ανοίξει ο κύκλος της Ρωσίας. Τα σενάρια των τελευταίων ωρών πληθαίνουν, με τη διοίκηση της Πάφου να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, ρίχνοντας όλο το βάρος στο ντέρμπι.

Ο Ισπανός τεχνικός θέλει να αποχαιρετήσει την ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία, αφήνοντας πίσω του μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση. Παράλληλα, υπάρχει και έντονο αγωνιστικό κίνητρο, αφού ο Απόλλωνας είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες που κατάφεραν να υποχρεώσουν φέτος την Πάφο σε ήττα.

Κίνητρα, πίεση και φιλοδοξία συνθέτουν το σκηνικό για ακόμη μια δύσκολη αποστολή στην πόλη του καρναβαλιού, με μοναδικό ζητούμενο τους τρεις βαθμούς.