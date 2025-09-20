ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρελάθηκαν με Λοΐζου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρελάθηκαν με Λοΐζου!

Τρελαμένοι οι Ισραηλινοί με την απόκτηση του Λοΐζου από την Χάποελ Τελ Αβίβ! Οι οπαδοί της ομάδας περίμεναν στο αεροδρόμιο τον νεαρό άσο ο οποίος γνώρισε την αποθέωση. 

Δείτε τις φωτογραφίες ΕΔΩ

Διαβαστε ακομη