Δεν άντεξε ο Νταβίντ Λουίζ, διπλή αλλαγή στο μισάωρο

Δυο αλλαγές στο 33' πραγματοποίησε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο στο 33' του αγώνα στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Ο Ισπανός τεχνικός αντικατέστησε στο αρχικό σχήμα τον Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος στο ντεμπούτο ως βασικός με την παφιακή ομάδα, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Βγήκε έξω και επανήλθε για να δοκιμάσει όμως δεν μπόρεσε εν τέλει να συνεχίσει τον αγώνα.

Η άλλη αλλαγή ήταν ο Ντιμάτα, που επίσης πήρε πρώτη φορά φανέλα βασικού, και αυτή έγινε προφανώς μετά την κόκκινη του Μπρούνο στο 25' (διαβάστε εδώ), ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις στο σχήμα της ομάδας.

Στον αγωνιστικό χώρο πέρασαν οι Πηλέας και Όρσιτς.