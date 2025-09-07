Σε ρυθμούς Champions League η Πάφος FC

Η ανάρτηση και οι φωτογραφίες των πρωταθλητών:

Την περασμένη εβδομάδα, μέλη του προσωπικού μας συμμετείχαν σε σημαντικές εκδηλώσεις της UEFA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την ιστορική συμμετοχή μας στο UEFA Champions League και στο UEFA Youth League.

Ο CEO Χάρης Θεοχάρους & ο Υπεύθυνος Operations Μιχάλης Κυριάκου παρευρέθηκαν στις οργανωτικές συναντήσεις της UEFA στη Νιόν.

Ο Διαχειριστής Ακαδημίας Γιάννης Γιορκάτζης συμμετείχε στο Συνέδριο του UEFA Youth League στη Νιόν για τη συμμετοχή της ομάδας Κ19.

Ο Επικεφαλής Επικοινωνίας & ΜΜΕ Χριστόφορος Ματθαίου βρέθηκε στη Βουδαπέστη για το Συνέδριο Ασφάλειας & Προστασίας και στη συνέχεια έλαβε μέρος στο UEFA Content Forum μαζί με το μέλος της ομάδας media Ραφαήλ Μιχαήλ.

Μαζί, θέτουμε γερά θεμέλια για επιτυχία εντός κι εκτός γηπέδου!