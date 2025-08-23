Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ.: Το άφησαν στο 0-0 όπως ακριβώς πριν έναν χρόνο

Όπως και πέρσι στην πρεμιέρα (σ.σ. συμπτωματικά και πέρσι ο αγώνας ήταν στις 23 Αυγούστου), Ανόρθωση και Ομόνοια Αραδίππου ξανά συναντήθηκαν και φέτος στην πρώτη αγωνιστική και έμελλε να φέρουν και πάλι το ίδιο σκορ, 0-0.

Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε τις περισσότερες ευκαιρίες στον αγώνα, όμως δεν μπόρεσε να φθάσει στον επιθυμητό στόχο.

Έστειλε μία φορά τη μπάλα στα δίχτυα, στο 35’ με τον Βούκιτς, όμως το τέρμα ακυρώθηκε μετά από εξέταση του VAR για οφσάιντ στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Κις ο οποίος έδωσε την ασίστ.

Πάντως, τη δική τους μεγάλη ευκαιρία είχαν και οι φιλοξενούμενοι και μάλιστα στο 90+7’ όταν το σουτ του Μεκαουΐ βρήκε και στο δοκάρι.

H εξέλιξη του αγώνα

Τέλος του παιχνιδιού

90+7' - ΔΟΚΑΡΙ. Σουτ του Μεκαουΐ πέφτει αγγίζει ο Παναγή με τη μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι

87' Κεφαλιά του Τάντι, κόβει ο Κόστιτς

73' - Με τα ακροδάχτυλα ο Κόστιτς κόβει την κεφαλιά του Σέτιν

52'- Σουτ του Μηνά, πάει έξω η μπάλα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

35' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Εξαιρετική μπαλιά του Μποαγκί, ο Κις έκανε το γύρισμα και ο Βούκιτς με ιδανικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα τελικά ακυρώθηκε έπειτα από υπόδειξη του VAR για οφσάιντ στην έναρξη της προσπάθειας του Κις

26' - Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση, ο Βούκιτς έφυγε τετ α τετ απέναντι στον Κόστιτς, όμως δεν κατάφερε να περάσει τη μπάλα από τον τερμαφούλακα των φιλοξενουμένων

9' - Από μακριά επιχείρησε το σουτ ο Μαρς, πάει έξω η μπάλα

1' - Πρώτο σφύριγμα στο παιχνίδι

Ανόρθωση: Παναγή, Τάντι, Φουρτάδο, Σίλβα, Σέτιν (74' Κίκο), Αρτυματάς (74' Ιωάννου), Αμποάγκιε, Κις, Σόσα (60′ Θεοδώρου), Ροντρίγκες (80' Xαραλάμπους), Βούκιτς (60′ Ρίτσαρτς).

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Καλλής, Θελάντερ, Μαρς (74'Πολυκάρπου), Ζάλι (74'Ποντικός), Βαν Μούλεμ, Φατάι (87' Μεκαουΐ) Αντωνίου, Κάνο (74' Ρινγκ) Θεοχάρους, Γιανσανέ (90+7' Παντελή.

ΣΚΟΡΕΡ: -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33' Αρτυματάς, 79' Ρίτσαρτς / 45+1' Μουαντίμπ, 67' Φατάι, 82' Βαν Μούλεμ, 84' Κόστιτς

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος