Αφεντικό στο ντέρμπι ο Άρης - Άργησε να ξυπνήσει ο νωθρός Απόλλωνας

Πράσινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με τον Άρη να παίρνει δίκαια τη νίκη με 3-1 επί του Απόλλωνα στο «Alphamega» και να ξεκινάει ιδανικά το πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ράτζκοφ ήταν καλύτερη και ανώτερη από τους κυανόλευκους στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του Αυγουστή παρουσίαζε πολλά προβλήματα τόσο στον αμυντικό όσο και στον επιθετικό τομέα.

Ο Άρης είχε καλή οργάνωση, πίεζε, έκλεβε μπάλες και γι’ αυτό κατάφερε να προηγηθεί δίκαια με 2-0.

Τα γκολ για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» ήρθαν σε ένα κρίσιμο σημείο, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Γκόλντσον (45+1’) και στο πρώτο λεπτό του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου με τον Μοντνόρ (46’).

Οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, δεν τα κατάφεραν και παραλίγο να το πληρώσουν.

Κι αυτό γιατί ο Απόλλωνας αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει με φοβερό σουτ του Βέισμπεκ στο 73’. Το γκολ αυτό άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης, με την ομάδα του Αυγουστή να απειλεί με σημαντικές ευκαιρίες για την ισοφάριση.

Προς το τέλος του αγώνα, όλοι οι παίκτες του Αυγουστή βγήκαν στην επίθεση για να ισοφαρίσουν και ο Άρης σκόραρε και τρίτο γκολ στις καθυεστερήσεις με τον Γκάουσταντ.

H εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος του αγώνα.

90+6', 3-1 Ο ΑΡΗΣ! Ο Απόλλωνας βγήκε όλος μπροστά για να σκοράρει, ο Άρης έφυγε στην αντεπίθεση και ο Γκάουσταντ σκόραρε σε κενό τέρμα.

90+1' Σουτ από το Γκομίς, η μπάλα έξω.

86' Δυνατό σουτ του Τόμας, διώχνει ο Άλβες.

74'Πολύ καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα με κεφαλιά του Καστέλ, η μπάλα έξω.

73' 2-1, ΜΕΙΩΝΕΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ! Φοβερό σουτ εκτός περιοχής από τον Βεϊσμπέκ, η μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας του Άλβες.

69' Ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, με τον Κορέια να μπαίνει μέσα στην περιοχή, να κάνει το σουτ και να σώζει ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα.

64' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, με τον Μαγιαμπέλα να κάνει το σουτ και να προκαλεί μια επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του Απόλλωνα.

60' Σουτ του Κορέια, η μπάλα έξω.

49' Ο Φελλάς δίνει πέναλτι σε χέρι του Κβίντα μετά από σέντρα του Μαγιαμπέλα. Ωστόσο μετά από επανεξέταση της φάσης ο ρέφερι παίρνει πίσω την απόφασή του. Ο Κβίντα χρησιμοποίησε το χέρι του για στήριγμα.

46' ΓΚΟΛ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ! Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πετυχαίνει και δεύτερο γκολ (2-0) με κοντινό πλασέ του Μοντνόρ.

Λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

45+1' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ! Εκτέλεση κόρνερ από τον Χαραλάμπους, ο Γκόλντσον με υπέροχη κεφαλιά στέλνει την μπάλα στη δεξιά πλευρά της εστίας!

40' Κεφαλιά του Κβίντα, μπλοκάρει ο Άλβες.

-Πολύ πιο δραστήριος ο Άρης όταν βγαίνει στην επίθεση.

-Μετά τα αρχικά στάδια, όπου ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος, ο Απόλλωνας ισορρόπησε, δίχως να φτιάξει αξιόλογη ευκαιρία.

-Πάνε να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. 24 λεπτά 0-0.

6' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, με τον Κοκόριν να κάνει το σουτ έξω από την περιοχή και τον Λέουβενμπεργκ να αγγίζει την μπάλα, που κατέληξε στο δοκάρι.

3' Σουτ του Μαγιαμπέλα η μπάλα άουτ.

Άρης: Βανά, Κορέια, Γκόλντσον, Μαρχίεφ, Κοκόριν (66' Γκομίς), Μαγιαμπέλα (83' Γκάουσταντ), Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Μακόσλαντ (46' Μοντνόρ), Χαραλάμπους, Κακουλλής (.82' Εφαγκέ).

Απόλλων: Λέουβενμπεργκ, Κβίντα, Βούρος (46' Λαμ), Γκασπάρ, Μαλεκκίδης, Σπόλιαριτς (46' Βεϊσμπέκ), Λιούμπιτς, Ντιόν, Ροντρίγκες (46' Γιούσεφ), Ντουοντού (59' Μάρκες), Καστέλ (78' Τόμας).

Κίτρινες: Κορέια

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία