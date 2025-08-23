Αφυπνίστηκε η Μπέρνλι, σημαντικές νίκες για Μπρέντφορντ και Μπόρνμουθ!

Μετά το επιβλητικό πέρασμα της Τότεναμ από το Etihad, οι τρεις αναμετρήσεις των 17:00 για τη 2η αγωνιστική της Premier League, είχαν όλες νικήτριες τις γηπεδούχους!

Η Μπέρνλι έδειξε πως τελικά ίσως θα πρέπει να τη… λογαριάζουν καλύτερα όσοι θεωρούν ότι συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για άμεσο υποβιβασμό. Οι «clarets» μπορεί να μην είχαν καμία τύχη στην πρεμιέρα κόντρα στην Τότεναμ, αλλά απέναντι στη Σάντερλαντ που είχε κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση, αφυπνίστηκε. Ο Κουλέν στο 47’ με ωραίο δεξί τελείωμα και ο Άντονι στο 88’ περνώντας και τον Ροφς διαμόρφωσαν το τελικό 2-0.

Η Μπρέντφορντ κατάφερε με γκολ από το 12ο λεπτό χάρη στη διπλή προσπάθεια του Ουατάρα να επικρατήσει 1-0 της Άστον Βίλα, η οποία γι’ ακόμα μια φορά παρουσίασε επιθετικά προβλήματα. Ο Έμερι είχε φοβερά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του και οι Villans θα μπορούσαν να έχουν δεχθεί κι άλλα τέρματα. Αυτό έγινε και πριν την ανάπαυλα, αλλά υπήρχε επιθετικό φάουλ στον Μαρτίνες…

Η Μπόρνμουθ που είχε παρουσιαστεί εξαιρετικά στο «Άνφιλντ» στην πρεμιέρα παρά την ήττα (4-2) από τη Λίβερπουλ, επιβλήθηκε 1-0 της Γουλβς με τον Τάβερνιερ να σκοράρει στο 4ο λεπτό και να ευνοείται από την κόντρα για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα, στο τελείωμα που επιχείρησε. Οι «cherries» ήταν εντυπωσιακοί, είχαν και δοκάρι με τον Σεμένιο και όλα τελείωσαν με την αποβολή του Τότι στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική:

Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

(6' Πακετά - Ζοάο Πέδρο 15', Νέτο 23', Φερνάντες 34', Καϊσέδο 54', Τσαλόμπα 58')

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 2-0

(35' Τζόνσον, 45' + 2' Παλίνια)

Μπόρνμουθ-Γουλβς 1-0

(4' Ταβερνιέρ)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0

(12' Ουατάρα)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0

(47' Κούλεν, 88' Άντονι)

Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Έβερτον-Μπράιτον (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ (14:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30)

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

