Απών στην πρεμιέρα ο Μπράουν – Χάνει το ντεμπούτο απέναντι στην πρώην του ομάδα

Ο Μόργκαν Μπράουν δεν θα ντεμπουτάρει με τη φανέλα του Απόλλωνα σήμερα, στο παιχνίδι με τον Άρη, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, αφού ο 25χρονος Άγγλος μέσος δεν ξεπέρασε εντελώς το πρόβλημα τραυματισμού του και κρίθηκε αναγκαίο να προφυλαχθεί.

Έτσι χάνει τον αγώνα απέναντι στην πρώην του ομάδα και θα κάνει αγώνα δρόμου για να ριχθεί στη μάχη του πρωταθλήματος το συντομότερο δυνατόν.