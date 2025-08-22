ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο 21' του ΑΕΛ - Ολυμπιακός το πρώτο γκολ στο 87ο πρωτάθλημα

Στο 21' του αγώνα, ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ολυμπιακό, στο στάδιο «Αλφαμέγα» επιτεύχθηκε το πρώτο τέρμα της σεζόν 2025-26.

Ο Κονσεϊσάο σέντραρε τη μπάλα από τα δεξιά, όπως έκανε επίθεση η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο και ο Φεριέρ έκανε την κεφαλιά ψαράκι με τη μπάλα να βρίσκει στον Μπακαδήμα και να καταλήγει στα δίχτυα.

Αυτό είναι φυσικά και το πρώτο τέρμα με την γαλαζοκίτρινη φανέλα του Μόργκαν Φεριέρ, ο οποίος πέρσι πέτυχε έξι γκολ με την Ομόνοια Αραδίππου.

