Άφησε υποσχέσεις το πρώτο ημίχρονο του νέου πρωταθλήματος!

Αρκετά καλό ήταν το πρώτο ημίχρονο του νέου πρωταθλήματος, το οποίο βρήκε την ΑΕΛ να προηγείταιμ έπειτα από δύο τέρματα του Φεριέρ στο 21' και το 38' (σ.σ. το πρώτο φάνηκε να χτυπάει στον Μπακαδήμα), με 2-0 επί του Ολυμπιακού που όμως είχε τις δικές του ευκαιρίες.

Η ομάδα της Λεμεσού είχε πέντε τελικές έναντι τεσσάρων των μαυροπρασίνων, που είχαν υπέρ τους την κατοχή.

Δείτε πιο κάτω τα στατιστικά, όπως δημοσιεύθηκαν από τη Cytavision.