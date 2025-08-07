Δεν είναι πια... μακρινό όνειρο!

Η Πάφος FC επιβεβαίωσε με τον πλέον ηχηρό τρόπο ότι έχει αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Και έχει αλλάξει επίπεδο και στα ευρωπαϊκά σαλόνια! Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, με την τεράστια νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία (1-0) έθεσε ισχυρές βάσεις για πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League, επίτευγμα που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε με ένα μακρινό όνειρο!

Παίζοντας με πάθος, οργάνωση και πνεύμα νικητή, κοίταξε στα μάτια τον μεγάλο της αντίπαλο και πλέον είναι στο χέρι της, την επόμενη Τρίτη στο «Alphamega Stadium» (20:00), να σφραγίσει το πολυπόθητο εισιτήριο που θα τη φέρει ένα μόλις βήμα πριν από τους «μεγάλους τελικούς» για είσοδο στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, στην Πάφος FC δεν σκέφτονται αυτό το παιχνίδι (ο αντίπαλος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Ερυθρός Αστέρας), αλλά μόνο τον επαναληπτικό με τους Ουκρανούς στη Λεμεσό. Εκεί όπου οι κυανόλευκοι, με τη θερμή υποστήριξη του κόσμου τους θα προσπαθήσουν για το επόμενο ευρωπαϊκό άλμα.

Η Πάφος FC επιβεβαίωσε προχθές πόσο σπουδαίο σύνολο διαθέτει. Διότι μπορεί στο ρόστερ της να περιλαμβάνονται σπουδαίοι και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, ωστόσο, η επιτυχία σε βάρος της Ντιναμό είχε αναμφισβήτητα το στοιχείο της ομαδικότητας. Με σπουδαία οργάνωση, ωραίες εναλλαγές της μπάλας, με ψυχραιμία και τσαμπουκά, οι κυανόλευκοι έδειξαν ότι μπορούν να δουν στα μάτια ομάδες μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Το σημαντικό είναι ότι ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο κατάφερε να εμφυσήσει νοοτροπία νικητή στην ομάδα, έστω και αν απέναντί της βρίσκονται αντίπαλοι με μεγαλύτερα μπάτζετ και εμπειρία.

Ο Ισπανός προπονητής απέδειξε στον προχθεσινό αγώνα ότι προσαρμόζει το πλάνο του με βάση το όνομα και τη δυναμική του αντιπάλου. Έτσι, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει καθαρόαιμο φορ, ωστόσο οι Ντράγκομιρ, Τάνκοβιτς, Ζάζα και Όρσιτς έκαναν σπουδαία δουλειά και με το συνεχές πρέσινγκ τους δεν άφησαν σε ησυχία την αντίπαλη άμυνα. Άλλωστε, πρόκειται για ποδοσφαιριστές που «πατάνε» αντίπαλη περιοχή.

Την ίδια ώρα, τόσο οι ποδοσφαιριστές που απάρτιζαν τη μεσαία γραμμή όσο και οι αμυντικοί και οι μπακ, ήταν εξαιρετικοί στα καθήκοντά τους. Η ομάδα ήξερε με ποιον τρόπο θα αμυνθεί και πώς θα επιτεθεί, κι αυτό επιβεβαιώθηκε με το γκολ του Άντερσον. Επιπλέον, ο Ισπανός κόουτς έκανε τις κατάλληλες κινήσεις από τον πάγκο όταν έπρεπε (όπως η είσοδος των Άντερσον, Κίνα και Μπρούνο) και κατάφερε να πάρει το ζητούμενο. Αναντίλεκτα, η επιτυχία είχε τη σφραγίδα του Καρσέδο, ο οποίος παρουσίασε ένα καλοκουρδισμένο σύνολο στον αγωνιστικό χώρο.

Επαναξιολόγηση

Σε μια φάση που εξελίχθηκε ένα περίπου τέταρτο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Νεόφυτος Μιχαήλ δέχθηκε χτύπημα κάτω από το μάτι, γι’ αυτό μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε κλινική για να του γίνουν ραφές. Τις επόμενες μέρες θα επαναξιολογηθεί η κατάστασή του. Πάντως, ο 31χρονος γκολίπερ, για ακόμη μια φορά ήταν «φύλακας άγγελος» της εστίας της παφιακής ομάδας, αφού όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρών.