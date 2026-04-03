Προβάρει τα γάντια του

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Στην- ίσως - πιο κρίσιμη καμπή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, η ατυχία «χτύπησε» την πόρτα αφενός του Φαμπιάνο και αφετέρου του Ουζόχο.

Ο πρώτος βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης από τις υποχρεώσεις της Ομόνοιας εδώ και περίπου ενάμιση μήνα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια, πότε θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια των πρασίνων. Όσον αφορά στον δεύτερο, πέρασε χθες (02/04) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν εντός της ημέρας. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θλάση.

Ο Χαράλαμπος Κυριακίδης προβάρει ξανά τα γάντια του, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη μια και μοναδική του συμμετοχή στην τρέχουσα σεζόν. Ο 27χρονος κλήθηκε να αγωνιστεί στο νοκ άουτ παιχνίδι του κυπέλλου, στο οποίο η Ομόνοια επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ και προκρίθηκε. Ο Κυριακίδης πραγματοποίησε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις οι οποίες -εκ του αποτελέσματος- ήταν καθοριστικές.

Τώρα, ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα, όπου καλείται να επαναλάβει εαυτό, για να βοηθήσει το «τριφύλλι», να φτάσει στον στόχο της νίκης. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, να δείξει σε παιχνίδι υψηλού κινδύνου πως μπορεί να ανταπεξέλθει και να αποτελέσει αξιόπιστη λύση. Το ευτύχημα για το τεχνικό επιτελείο είναι πως τις μέρες της διακοπής ήταν στο «Ηλίας Πούλλος» και δούλευε σκληρά με την υπόλοιπη ομάδα. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από την Ομόνοια είναι δεδομένη και μένει μόνο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Πέραν του Ουζόχο, στο απουσιολόγιο υπάρχουν και οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα. Ο πρώτος ακολουθεί… σκληρό πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ενώ ο δεύτερος άρχισε τρέξιμο κι αυτό που απομένει είναι να πιάσει ρυθμό, ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα Οντουμπάντζο και Χρίστου ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και εναπόκειται στην αγωνιστική τους ετοιμότητα, αν θα βρεθούν στην αποστολή.

Την… βρίσκει με την Πάφο

Ο Γουίλι Σεμέδο θα πάρει φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την πρώην ομάδα του. Το διάστημα της διακοπής βρέθηκε στις υποχρεώσεις της Εθνικής του και σαφώς οι μέρες δούλεψαν υπέρ του, ώστε να πάρει εκ νέου τα πάνω του, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο πρόσφατο παρελθόν. Εξάλλου, ο Σεμέδο παίζει απέναντι και σε μια ομάδα που πλήγωσε αρκετές φορές. Στα τρία χρόνια που βρίσκεται στο «τριφύλλι», ο 31χρονος σκόραρε οκτώ γκολ κόντρα στην Πάφο. Την περίοδο 2023-24 διαμόρφωσε το 2-0 για την 8η αγωνιστική, ενώ την επόμενη σεζόν ισοφάρισε (1-1) στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ για τους «16» του Conference League. Παράλληλα, για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ σκόραρε τα δύο από τα τρία γκολ των πρασίνων (3-0).

Τέλος, όσον αφορά στην τρέχουσα σεζόν, «πλήγωσε» τους γαλάζιους τέσσερις (!) φορές. Τον πρώτο γύρο ισοφάρισε στη νίκη με 2-1, ενώ στην 21η αγωνιστική πέτυχε τα τρία από τα τέσσερα γκολ στο «Στέλιος Κυριακίδης» (4-2).

