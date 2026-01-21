ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Κύπρο ο Οντουμπάντζο - Περνά τις εξετάσεις και ντύνεται στα πράσινα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Κύπρο ο Οντουμπάντζο - Περνά τις εξετάσεις και ντύνεται στα πράσινα!

Θέμα ωρών είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας του Άγγλου αμυντικού με την Ομόνοια.

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Οντουμπάντζο, με την Ομόνοια να μπαίνει πλέον στην τελική φάση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο Άγγλος αμυντικός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία θα κλείσει άμεσα, με τον ποδοσφαιριστή να εντάσσεται στο ρόστερ των πρασίνων και να τίθεται στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ. 

Ο Οντουμπάντζο αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την ΑΕΚ, με μεταγραφή από τον Άρη, και στη θητεία του με τα κιτρινόμαυρα κατέγραψε 24 συμμετοχές. Το μοναδικό του γκολ με τους κιτρινόμαυρους ήταν ιδιαίτερα καθοριστικό, καθώς σημειώθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, χαρίζοντας στην ΑΕΚ την πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson την περσινή σεζόν.

 

Διαβαστε ακομη