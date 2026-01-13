ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

Η Ομόνοια γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ για το Κύπελλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πρασίνων:

«Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (14/01, 18:00) εντός έδρας νοκ άουτ αγώνα κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.»

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβερκούζεν: Αναβλήθηκε το ματς με το Αμβούργο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στον Άρη ο Χόνγκλα

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο απουσίες η αποστολή του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Δύσκολος αντίπαλος η ΑΕΚ - Είμαστε καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τη νίκη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Μάρκο Κάμους στη Krasava Ε.Ν.Ύψωνα μέχρι το 2027

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ο αφανής ήρωας του Απόλλωνα λέγεται Κουν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλήγμα με Τσαλχάνογλου στην Ίντερ, εκτός για 3 εβδομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη