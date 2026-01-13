Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πρασίνων:

«Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (14/01, 18:00) εντός έδρας νοκ άουτ αγώνα κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.»